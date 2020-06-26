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МОЗ оновив перелік країн "червоної зони" за COVID-19: список

Новини » Коронавірус     26.06.2020 - 15:24
МОЗ оновив перелік країн "червоної зони" за COVID-19: список
Фото: Моз оновив перелік країн "червоної зони" (freepik com)

Україна потрапила в "червону зону"

Міністерство охорони здоров'я оновило список країн зі значним поширенням COVID-19. У "червоній зоні" виявилися більше ніж 50 держав.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Країнами з широким розповсюдженням COVID-19 вважаються ті, в яких кількість активних випадків зараження складає понад 40 осіб на 100 тисяч населення. Після їх відвідин необхідно проходити двотижневу обсервацію або самоізоляцію.

Серед країн "червоної" зони - Сполучені Штати, Бельгія, Росія, Португалія, Франція, Ізраїль, Канада, Єгипет, Молдова, Іспанія, Швеція і Великобританія.

Україна знову потрапила в "червону зону". Показник на 100 тисяч населення - 50,6 випадків.

За останні три дні список країн "червоної зони" поповнився такими державами:

  • Антигуа і Барбуда,
  • Єгипет,
  • Іспанія,
  • Швеція,
  • Великобританія,
  • Ірак,
  • Бангладеш.

Відзначимо, що люди, які прибувають в Україну з "зеленої зони", можуть не проходити двотижневу самоізоляцію.

У той же час, іноземці з усіх країн повинні мати поліс медичного страхування, який покриває витрати на лікування COVID-19.

Нагадаємо, Ізраїль продовжив заборону на в'їзд для іноземців до 1 серпня.

Крім того, Грузія продовжила заборону на міжнародне авіасполучення.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнитуризмКоронавірус
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