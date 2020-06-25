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Грузия продлила запрет на международное авиасообщение

Новости » Общество     25.06.2020 - 16:48
Грузия продлила запрет на международное авиасообщение
Фото: самолет (pixabay)

Запрет на авиасообщение был продлен до конца июля

Грузия официально продлила запрет на международное регулярное авиасообщение до 31 июля. Власти ждут решения ЕС по открытию границ для третьих стран.

Об этом сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.

При этом в ведомстве призвали граждан воздержаться от покупки авиабилетов до принятия властями окончательного решения о возобновлении полетов и утверждения расписания.

Авиакомпании продолжат выполнять чартерные авиарейсы в Грузию.

Напомним, в Грузию будут пускать туристов только с отрицательным тестом на COVID-19.

Кроме того, границы ЕС могут остаться закрытыми для украинцев и после 1 июля.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Грузияавиасообщение
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