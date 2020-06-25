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Израиль продлил запрет на въезд для иностранцев

Новости » Общество     25.06.2020 - 17:13
Израиль продлил запрет на въезд для иностранцев
Фото: Израиль продлил запрет для иностранцев (pixabay)

Запрет ввели еще в марте и продлили до августа

Правительство Израиля приняло решение продлить запрет на въезд иностранцев на территорию страны. Запрет будет длиться до 1 августа.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Согласно распоряжению, запрет коснется людей, которые не являются гражданами или резидентами Израиля.

Запрет изначально был введен в марте, с целью предотвращения распространения COVID-19.

Напомним, Грузия продлила запрет на международное авиасообщение.

Кроме того, границы ЕС могут остаться закрытыми для украинцев и после 1 июля.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ИзраильКоронавирусграница
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