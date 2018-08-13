В Украине в 2018 заработает "Центральное агентство", которое будет заниматься закупками лекарств

Реформу закупок лекарств необходимо провести до весны 2019

В 2018 году в Украине заработает "Центральное агентство", которое будет проводить переговоры с производителями и поставщиками лекарств, самостоятельно закупать препараты по стратегическим направлениям, а также займется реализацией механизма групповых контрактов. Об этом РБК-Украина сообщили в Министерстве здравоохранения, говорится в материале: "В надежде на бюджет: какие риски угрожают реализации медреформы в Украине".

Минздрав работает и над реформой закупок лекарств. Ее необходимо провести до весны следующего года. Ведь в конце марта истекает срок действия закона, согласно которому Украина передала функции госзакупки препаратов за средства госбюджета международным организациям.

Планируется, что 40 существующих госпрограмм, по которым сейчас закупаются лекарства, будут реформированы.

"Сейчас мы работаем над дорожной картой, которая покажет наиболее оптимальные механизмы обеспечения лекарственными средствами населения. Часть будет закупаться централизованно, часть - трансформированы в программу "Доступні ліки". А другие - переданы на групповое контрактирование и на включение в стоимость услуг", - сообщили изданию в Минздраве.

Также сообщается, что перевод лекарств в программу реимбурсации позволит пациентам, исходя из их финансовых возможностей, выбирать препараты с необходимым действующим веществом. Так более дешевый препарат они будут в рамках программы получать бесплатно, дорогостоящий - доплатив за него разницу.

При этом будет разработан четкий механизм перевода препаратов из централизованных закупок в реимбурсацию и календарный план расширения этой программы, пояснили изданию в Минздраве. Необходимые для оказания медуслуг препараты и медизделия будут включены в тарифы на эти услуги. Проверять качество их оказания будет Национальная служба здоровья.

По словам основательницы благотворительного фонда "Таблеточки", Украина может справится быстрее лет на пять, хотя бы потому, что сейчас для всех доступны технологии, которых раньше не было нигде.

"Главное - реформировать и не останавливаться. Система, которая была до реформы - гнилая. Новая система должна быть направлена не только на медицину, но и здравоохранение в целом: внимание стоит уделять образу жизни, питанию, душевному здоровью, экологии. Только так люди смогут не только лечиться, но и как можно дольше оставаться здоровыми", - считает Кудиненко.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины утвердило новый перечень препаратов, которые можно получить по программе "Доступные лекарства" на 100% бесплатно или доплатив небольшую разницу.

"Из них на 12 препаратов больше тех, за которые вообще не нужно доплачивать - их полностью возмещает государство за средства налогоплательщиков. Всего бесплатных препаратов 59", - сообщали в ведомстве.

Ранее Министерство здравоохранения Украины опубликовало новый ориентировочный реестр предельных оптово-отпускных цен на "Доступные лекарства".