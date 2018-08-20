МОЗ назвало перелік безкоштовних ліків для українців
До переліку увійшли 427 ліків від розповсюджених хвороб
Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) назвало перелік безкоштовних ліків для українців, які лікуються на стаціонарі. Про це повідомляє прес-служба МОЗ у Facebook.
Також у МОЗ зазначають, що цього року всі лікарні першою чергою мають закуповувати лікарські засоби з Національного переліку. До переліку увійшли 427 ліків від розповсюджених хвороб, що завдають найбільшої шкоди здоров’ю людей.
"В основі Нацпереліку - актуальна версія Базового переліку основних лікарських засобів Всесвітньої організації охорони здоров’я. Для пацієнтів, які лікуються у стаціонарі, ліки з Нацпереліку надаються безоплатно на весь період лікування", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають у МОЗ, перелік безкоштовних для пацієнтів ліків з Нацпереліку медзаклад має розміщувати на інформаційних стендах, а обласні департаменти і управління - на своїх офіційних сайтах (https://bit.ly/2vZyp8Z).
Чи є призначені хворому ліки у Нацпереліку, можна перевірити також за допомогою мобільного додатку “Ліки контроль”: https://bit.ly/2w0P1gw.
Раніше повідомлялось, що в Україні в 2018 запрацює "Центральне агентство", яке буде займатися закупівлями ліків.
Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я України затвердило новий перелік препаратів, які можна отримати за програмою "Доступні ліки" на 100% безкоштовно або доплативши невелику різницю.