До переліку увійшли 427 ліків від розповсюджених хвороб

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) назвало перелік безкоштовних ліків для українців, які лікуються на стаціонарі. Про це повідомляє прес-служба МОЗ у Facebook.

Також у МОЗ зазначають, що цього року всі лікарні першою чергою мають закуповувати лікарські засоби з Національного переліку. До переліку увійшли 427 ліків від розповсюджених хвороб, що завдають найбільшої шкоди здоров’ю людей.

"В основі Нацпереліку - актуальна версія Базового переліку основних лікарських засобів Всесвітньої організації охорони здоров’я. Для пацієнтів, які лікуються у стаціонарі, ліки з Нацпереліку надаються безоплатно на весь період лікування", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у МОЗ, перелік безкоштовних для пацієнтів ліків з Нацпереліку медзаклад має розміщувати на інформаційних стендах, а обласні департаменти і управління - на своїх офіційних сайтах (https://bit.ly/2vZyp8Z).

Чи є призначені хворому ліки у Нацпереліку, можна перевірити також за допомогою мобільного додатку “Ліки контроль”: https://bit.ly/2w0P1gw.

Раніше повідомлялось, що в Україні в 2018 запрацює "Центральне агентство", яке буде займатися закупівлями ліків.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я України затвердило новий перелік препаратів, які можна отримати за програмою "Доступні ліки" на 100% безкоштовно або доплативши невелику різницю.