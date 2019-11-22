Минздрав нарабатывает закон об обязательном страховании ответственности врача

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что в Министерстве здравоохранения нарабатывают законопроект об обязательном страховании ответственности врача. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции в Житомире.

Ожидается, что введение такого страхования будет способствовать общению врача с пациентом без обвинений.

"На стадии законопроекта: обязательное страхование ответственности. Это тот инструмент, который защищает врача от необоснованных обвинений... предоставляет пациентам возможность быть защищенным, если вдруг возникает ситуация. Это та вещь, которая больше будеет способствовать нормальному общению без обвинений", - проинформировала глава Минздрава.

Напомним, летом исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун заявила о планах министерства ввести лицензирование для врачей. Она подчеркивала, что лицензирование должно обеспечить защиту для врачей.

"Этот закон должен обеспечить для врачей защиту от главных врачей, от того, что их можно выгнать или не предоставлять работу", - отмечала и.о. главы Минздрава.

Как писало РБК-Украина, в конце сентября Минздрав анонсировал проведение аудита в ряде медучреждений. В частности, в больнице Охматдет, Центре эндокринной системы и Государственном предприятии медицинских закупок.