МОЗ напрацьовує закон про обов’язкове страхування відповідальності лікаря

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька повідомила, що у Міністерстві охорон здоров'я напрацьовують законопроект про обов’язкове страхування відповідальності лікаря. Про це вона сказала у ході прес-конференції у Житомирі.

Очікується, що запровадження такого страхування сприятиме спілкуванню лікаря з пацієнтом без обвинувачень.

"На стадії законопроекту: обов’язкове страхування відповідальності. Це той інструмент, який захищає лікаря від необґрунтованих звинувачень... надає пацієнтам можливість бути захищеним, якщо раптом виникає ситуація. Це та річ, яка більше сприятиме нормальному спілкуванню без обвинувачень", - поінформувала глава МОЗ.

Нагадаємо, влітку виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила про плани міністерства ввести ліцензування для лікарів. Вона підкреслювала, що ліцензування має забезпечити захист для лікарів.

"Цей закон повинен забезпечити для лікарів захист від головних лікарів, від того, що їх можна вигнати або не надавати роботу", - відзначала в.о. голови МОЗ.

Як писало РБК-Україна, в кінці вересня МОЗ анонсував проведення аудиту в ряді медустанов. Зокрема, в лікарні Охматдит, Центрі ендокринної системи та Державному підприємстві медичних закупівель.