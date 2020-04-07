Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

В Миколаївській області немає зафіксованих випадків коронавірусу

МОЗ вивчить феномен Миколаївської області, де немає коронавірусу. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що випадки підозр зареєстровані у всіх регіонах України, в той же час жодного випадку не зареєстровано в Миколаївській області.

"Тому у нас сьогодні працюють медичні бригади, до складу яких входять представники ДСНС, МОЗ, а також окремо працюють експерти вірусологи. Тому феномен Миколаївської області буде також детально розглянуто. Чому саме там не зареєстровані випадки", - заявив Ляшко.

Також він не виключив, що у Миколаївській області можуть бути порушені алгоритми діагностування коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 7 квітня лабораторно підтверджено 1462 випадків зараження коронавірусом. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.

Додамо, що в Тернопільській області через коронавірус померла ще одна людина, чоловік 57 років з міста Заліщики.