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Минздрав Израиля призывает запретить поездки хасидов в Умань

Умань, Вторник 04 августа 2020 22:41
Минздрав Израиля призывает запретить поездки хасидов в Умань
Фото: паломники-хасиды (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Максим Зайченко

В Минздраве считают, что это приведет к волне заражений коронавирусом

Министерство здравоохранения Израиля призывает власти Украины запретить приезд десятков тысяч паломников-хасидов в Умань для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана.

Об этом сообщает русскоязычное израильское издание newsru.co.il.

По словам директора отдела международных отношений Минздрава Израиля Ашера Шульмана, присутствие 30 тысяч человек на маленькой территории приведет к волне заражений коронавирусом.

По мнению Шульмана, избежать этого можно только с помощью запрета, который должен исходить от украинских властей.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Украины изучит вопрос возможности приезда паломников-хасидов, для этого проведут несколько комиссий.

РБК-Украина писало, что в 2019 году в Умань прибыло более 30 тысяч паломников на празднование еврейского Нового года.

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