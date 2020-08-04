Минздрав Израиля призывает запретить поездки хасидов в Умань

Фото: паломники-хасиды (facebook.com/NGUmainpage)

В Минздраве считают, что это приведет к волне заражений коронавирусом

Министерство здравоохранения Израиля призывает власти Украины запретить приезд десятков тысяч паломников-хасидов в Умань для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана.

Об этом сообщает русскоязычное израильское издание newsru.co.il.

По словам директора отдела международных отношений Минздрава Израиля Ашера Шульмана, присутствие 30 тысяч человек на маленькой территории приведет к волне заражений коронавирусом.

По мнению Шульмана, избежать этого можно только с помощью запрета, который должен исходить от украинских властей.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Украины изучит вопрос возможности приезда паломников-хасидов, для этого проведут несколько комиссий.

РБК-Украина писало, что в 2019 году в Умань прибыло более 30 тысяч паломников на празднование еврейского Нового года.