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МОЗ Ізраїлю закликає заборонити поїздки хасидів в Умань

Умань, Вівторок 04 серпня 2020 22:41
МОЗ Ізраїлю закликає заборонити поїздки хасидів в Умань
Фото: паломники-хасиди (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Максим Зайченко

У МОЗ вважають, що це призведе до хвилі заражень коронавірусів

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликає владу України заборонити приїзд десятків тисяч паломників-хасидів в Умань для святкування іудейського свята Рош ха-Шана.

Про це повідомляє російськомовне ізраїльське видання newsru.co.il.

За словами директора відділу міжнародних відносин Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Ашера Шульмана, присутність 30 тисяч осіб на маленькій території призведе до хвилі заражень на коронавірус.

На думку Шульмана, уникнути цього можна тільки за допомогою заборони, який повинен виходити від української влади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд України вивчить питання можливості приїзду паломників-хасидів, для цього проведуть кілька комісій.

РБК-Україна писало, що у 2019 році в Умань прибуло понад 30 тисяч паломників на святкування єврейського Нового року.

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