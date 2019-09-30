В Украину прибыли более 30 тыс. паломников-хасидов 

Фото: хасиды в аэропорту (dpsu.gov.ua)

В этом году ортодоксальные евреи отмечают юбилейный 5780-й иудейский Новый год

За прошедшие сутки пограничники оформили на въезд в Украину еще 5193 паломников-хасидов, которые направлялись в Умань, чтобы присоединиться к празднованию иудейского Нового года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Сообщается, что с начала прибытия паломников (с 6 сентября) пограничники оформили на въезд в Украину более 30,1 тыс. паломников. Массово паломники начали прибывать с 25 сентября. Например, только за сутки (с 7 утра 26 сентября) в Украину въехало почти 12 тыс. хасидов.

В этом году ортодоксальные евреи отмечают юбилейный 5780-й иудейский Новый год, который празднуется с вечера 29 сентября по вечер 1 октября. Уже с завтрашнего дня верующие начнут возвращаться к своим домам. Массовое выбытия ожидается со 2 по 4 октября.

В пунктах пропуска, через которые будут выбывать паломники, пограничники выделят дополнительный персонал и технические средства. В Госпогранслужбе прогнозируют, что принятые меры позволят быстро и без лишнего дискомфорта пересечь границу паломникам и остальных путешественникам.

Напомним, 27 сентября, в Украину для празднования иудейского Нового года прибыли более 5,6 тысяч паломников-хасидов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Черкасской области в Умани спасатели ликвидировали пожар в доме, в котором снимали квартиру хасиды.