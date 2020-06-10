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Минздрав изменил правила выписки с COVID-19: выздоровевших станет больше

Новости » Коронавирус     10.06.2020 - 10:56
Минздрав изменил правила выписки с COVID-19: выздоровевших станет больше
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Выписывать будут после одного негативного ПЦР-теста и отсутствия симптомов

Министерство здравоохранения изменило правила выписки пациентов с коронавирусом COVID-19. В связи с этим ожидается увеличение количества вылечившихся людей.

Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сейчас будут выписывать из больницы при отсутствии симптомов болезни, а также после одного негативного ПЦР-теста. Ранее выздоровевшим считались те, кто показали два негативных ПЦР-теста.

"У нас изменены подходы к выписке людей больных коронавирусом из стационаров и снятия диагноза коронавирусная болезнь при выздоровлении. Раньше у нас критерием для выписки были отсутствие клинических симптомов, а также два подряд негативных теста полимеразной цепной реакции. Сегодня эти критерии - отсутствие имеющихся симптомов, а также один отрицательный тест ПЦР. Поэтому мы ожидаем увеличения количества выздоровели в связи с изменением подходов к тестированию", - сообщил Ляшко.

Напомним, за прошлые сутки в Украине зафиксировали 525 новых случаев коронавируса при 357 выздоровевших, всего в стране болеют более 28 тысяч человек.

Также РБК-Украина писало, что с 10 июня в Украине начался новый этап ослабления карантина, при этом Киев и еще шесть областей не готовы к новым ослаблениям.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины тестированиеВиктор ЛяшкоКоронавирус
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