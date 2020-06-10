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Киев и шесть областей не могут начать новый этап ослабления карантина, - Минздрав

Новости » Коронавирус     10.06.2020 - 09:36
Киев и шесть областей не могут начать новый этап ослабления карантина, - Минздрав
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В семи регионах фиксируют более 12 больных коронавирусом на 100 тысяч населения

В Украине с 10 июня начался очередной этап ослабления карантина. При этом Киев и еще шесть областей не смогут начать новые ослабления в связи с большим количество больных коронавирусом.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, среди регионов, где зафиксировано более 12 больных на 100 тысяч населения - Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области, а также Киев.

"Мы сегодня имеем несколько областей, которые не дотягивают до показателя инцидентности. В частности - город Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области. Это те области, которые с сегодняшнего дня не могут применять очередной этап смягчения карантинных мероприятий ", - заявил Ляшко.

Напомним, на новом этапе ослабления карантина разрешена работа баз отдыха и санаториев, учреждений культуры, и двух КПВВ на Донбассе.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине за прошедшие сутки, 9 июня, коронавирусом заразились еще 525 человек и 357 выздоровели, всего в стране более 28 тысяч больных.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины КиевМинистерство здравоохранения Украиныкарантин
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