МОЗ змінив правила виписки з COVID-19: тих, хто одужав, стане більше

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Виписувати будуть після одного негативного ПЛР-тесту та відсутності симптомів

Міністерство охорони здоров'я змінило правила виписки пацієнтів з коронавірусом COVID-19. У зв'язку з цим очікується збільшення кількості вилікувалися людей.

Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, зараз будуть виписувати з лікарні при відсутності симптомів хвороби, а також після одного негативного ПЛР-тесту. Раніше видужалий вважалися ті, хто показали два негативних ПЛР-тесту.

"У нас змінені підходи до виписки хворих людей коронавірусом із стаціонарів та зняття діагнозу коронавірусна хвороба при одужанні. Раніше у нас критерієм для виписки були відсутність клінічних симптомів, а також два поспіль негативних тести полімеразної ланцюгової реакції. Сьогодні ці критерії - відсутність наявних симптомів, а також один негативний тест ПЛР. Тому ми очікуємо збільшення кількості одужалих у зв'язку зі зміною підходів до тестування", - повідомив Ляшко.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 525 нових випадків коронавіруса при 357 видужали, всього в країні хворіють понад 28 тисяч чоловік.

Також РБК-Україна писало, що з 10 червня в Україні розпочався новий етап ослаблення карантину, при цьому Київ і ще шість областей не готові до нових ослаблениям.

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Автор: Игорь Литвиненко