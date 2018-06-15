Минздрав хочет ввести лицензирование врачей на законодательном уровне в конце 2018

Полное лицензирование медиков планируется закончить до 2024 года

Министерство здравоохранения Украины рассчитывает ввести профессиональное лицензирование врачей на законодательном уровне в конце 2018 года. Об этом во время презентации новых направлений трансформации системы здравоохранения Украины сообщила и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун, передает корреспондент РБК-Украина.

"Врач не должен угождать или кого-то убеждать, он должен показать свою лицензию о том, что он имеет право осуществлять свою деятельность ... Я думаю, что лицензии смогут доказать, что наши врачи наравне с врачами европейскими и Соединенных Штатов ... мы хотим, чтобы врач концентрировался на лечении пациента, а не на бумажной бюрократии. Профессиональное лицензирование внедряет личную ответственность врача за своего пациента ... Однако эта новая концепция лицензирования не существует в законодательстве Украины. Мы хотим это ввести на законодательном уровне ... И, чтобы мы начали это лицензирование уже в конце этого года", - сказала Супрун.

Она добавила, что пациенты смогут, в случае необходимости, написать жалобу на врача, которая будет служить основанием для прекращения лицензии.

Супрун также отметила, что 2020-2024с года будут переходным периодом в системе получения профессиональных лицензий.

Напомним, как сообщалось ранее, в Украине более 8 млн человек уже подписали договора с врачами.