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Минздрав хочет ввести лицензирование врачей на законодательном уровне в конце 2018

НовостиОбщество    15.06.2018 - 11:42
Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)
Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Полное лицензирование медиков планируется закончить до 2024 года

Министерство здравоохранения Украины рассчитывает ввести профессиональное лицензирование врачей на законодательном уровне в конце 2018 года. Об этом во время презентации новых направлений трансформации системы здравоохранения Украины сообщила и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун, передает корреспондент РБК-Украина.

"Врач не должен угождать или кого-то убеждать, он должен показать свою лицензию о том, что он имеет право осуществлять свою деятельность ... Я думаю, что лицензии смогут доказать, что наши врачи наравне с врачами европейскими и Соединенных Штатов ... мы хотим, чтобы врач концентрировался на лечении пациента, а не на бумажной бюрократии. Профессиональное лицензирование внедряет личную ответственность врача за своего пациента ... Однако эта новая концепция лицензирования не существует в законодательстве Украины. Мы хотим это ввести на законодательном уровне ... И, чтобы мы начали это лицензирование уже в конце этого года", - сказала Супрун.

Она добавила, что пациенты смогут, в случае необходимости, написать жалобу на врача, которая будет служить основанием для прекращения лицензии.

Супрун также отметила, что 2020-2024с года будут переходным периодом в системе получения профессиональных лицензий.

Напомним, как сообщалось ранее, в Украине более 8 млн человек уже подписали договора с врачами.

149 медучреждений заключили договора с Национальной службой здоровья Супрун сообщила, в какой области подписано меньше всего деклараций с врачами
Теги публикации: Уляна Супрун, врачи, лицензия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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