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МОЗ хоче ввести ліцензування лікарів на законодавчому рівні в кінці 2018

НовиниСуспільство    15.06.2018 - 11:42
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Повне ліцензування медиків планується закінчити до 2024 року

Міністерство охорони здоров'я України розраховує ввести професійне ліцензування лікарів на законодавчому рівні в кінці 2018 року. Про це під час презентації нових напрямів трансформації системи охорони здоров'я України повідомила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, передає кореспондент РБК-Україна.

"Лікар не повинен догоджати або когось переконувати, він повинен показати свою ліцензію про те, що він має право здійснювати свою діяльність ... Я думаю, що ліцензії зможуть довести, що наші лікарі нарівні з лікарями європейськими та Сполучених Штатів ... ми хочемо, щоб лікар концентрувався на лікуванні пацієнта, а не на паперовій бюрократії. Професійне ліцензування впроваджує особисту відповідальність лікаря за свого пацієнта ... Проте ця нова концепція ліцензування не існує в законодавстві України. Ми хочемо запровадити на законодавчому рівні ... І, щоб ми почали це ліцензування вже в кінці цього року", - сказала Супрун.

Вона додала, що пацієнти зможуть, у разі необхідності, написати скаргу на лікаря, яка буде служити підставою для припинення ліцензії.

Супрун також зазначила, що 2020-2024с року будуть перехідним періодом в системі отримання професійних ліцензій.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в Україні понад 8 млн осіб вже підписали договори з лікарями.

149 медзакладів уклали договори з Національною службою здоров’я Супрун повідомила, у якій області підписано найменше декларацій з лікарями
Теги публікації: Уляна Супрун, врачи, лицензия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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