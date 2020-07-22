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МОЗ допустив уболівальників на стадіони в двох футбольних матчах

Київ, Середа 22 липня 2020 16:49
МОЗ допустив уболівальників на стадіони в двох футбольних матчах
Фото: Максим Степанов і Андрій Павелко (facebook.com andriy.pavelko)
Автор: Роман Калиниченко

Трибуни буде заповнено на чверть

Міністерство охорони здоров’я у тестовому режимі дозволило присутність вболівальників на стадіонах. Глядачів допустять на трибуни на футбольні матчі плей-оф "Української прем’єр-ліги" 25 і 29 липня.

Про це заявив президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко.

За його словами, таке рішення ухвалив глава МОЗ Максим Степанов за підсумками робочої зустрічі.

"Вболівальники повертаються на трибуни стадіонів! Щойно Максим Степанов погодив допуск у тестовому режимі глядачів на матчі плей-оф УПЛ за путівку в другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи, які відбудуться 25 і 29 липня", - повідомив Павелко.

Трибуни стадіонів, де відбуватимуться матчі, дозволяється заповнити на 25%. Під час поєдинків і гравці, і глядачі повинні будуть дотримуватися всіх карантинних обмежень.

"У разі позитивного досвіду проведення цих матчів та за умов сприятливої епідемічної ситуації, в серпні МОЗ розгляне можливість допуску на сектори стадіонів вже 50% глядачів від загальної кількості наявних місць на стадіоні", - додав Павелко.

Матчі плей-оф УПЛ за путівку в Лігу Європи пройдуть 25 і 29 липня. "Колос" зіграє з "Дніпром-1", а "Олександрія" - з "Маріуполем".

Нагадаємо, раніше Павелко прогнозував повернення вболівальників на стадіони у червні.

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