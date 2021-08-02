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Минздрав дал рекомендации по празднованию Дня независимости: кому следует избегать мероприятий

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Киев, Понедельник 02 августа 2021 13:12
Минздрав дал рекомендации по празднованию Дня независимости: кому следует избегать мероприятий Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине с 22 по 24 августа будут праздновать День независимости. Министр здравоохранения Виктор Ляшко предоставил рекомендации по празднованию.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра на форуме "Украина 30".

Ляшко обратился к украинцам с рекомендациями, как лучше провести празднование:

  • воздержаться от посещения любых массовых мероприятий, в случае появления симптомов ОРВИ (кашель, насморк, боль в горле, чихание, повышение температуры тела) или COVID-19,
  • воздержаться от посещения мероприятий лицам, которые относятся к группе риска,
  • воздержаться от посещения мест массового скопления людей, особенно в закрытом помещении,
  • всегда соблюдать дистанцию, носить маску, мыть руки,
  • не употреблять алкогольных напитки во время проведения праздничных мероприятий.

Напомним, в МВД анонсировали беспрецедентные меры безопасности на День независимости.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский презентовал план празднования Дня независимости страны.

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День независимости Украины Виктор Ляшко
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