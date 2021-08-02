Минздрав дал рекомендации по празднованию Дня независимости: кому следует избегать мероприятий
Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине с 22 по 24 августа будут праздновать День независимости. Министр здравоохранения Виктор Ляшко предоставил рекомендации по празднованию.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра на форуме "Украина 30".
Ляшко обратился к украинцам с рекомендациями, как лучше провести празднование:
- воздержаться от посещения любых массовых мероприятий, в случае появления симптомов ОРВИ (кашель, насморк, боль в горле, чихание, повышение температуры тела) или COVID-19,
- воздержаться от посещения мероприятий лицам, которые относятся к группе риска,
- воздержаться от посещения мест массового скопления людей, особенно в закрытом помещении,
- всегда соблюдать дистанцию, носить маску, мыть руки,
- не употреблять алкогольных напитки во время проведения праздничных мероприятий.
Напомним, в МВД анонсировали беспрецедентные меры безопасности на День независимости.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский презентовал план празднования Дня независимости страны.