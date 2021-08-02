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МОЗ надало рекомендації по святкуванню Дня незалежності: кому слід уникати заходів

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Київ, Понеділок 02 серпня 2021 13:12
МОЗ надало рекомендації по святкуванню Дня незалежності: кому слід уникати заходів Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні з 22 до 24 серпня будуть святкувати День незалежності. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко надав рекомендації по святкуванню.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву міністра на форумі "Україна 30".

Ляшко звернувся до українців з рекомендаціями, як краще провести святкування:

  • утриматися від відвідування будь-яких масових заходів у разі появи симптомів ГРВІ (кашель, нежить, біль у горлі, чхання, підвищення температури тіла) або COVID-19,
  • утриматись від відвідування заходів особам, які відносяться до групи ризику,
  • утриматися від відвідування місць масового скупчення людей, особливо в закритому приміщенні,
  • завжди дотримуватись дистанцій, носити маску, мити руки,
  • не вживати алкогольних напої під час проведення святкових заходів.

Нагадаємо, у МВС анонсували безпрецедентні заходи безпеки на День незалежності.

Крім того, президент України Володимир Зеленський презентував план святкування Дня незалежності країни.

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День независимости Украины Віктор Ляшко
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