Минздрав: в аптеках можно купить тест на коронавирус

Иллюстративное фото (УНИАН)

Частные лаборатории также могут закупать тест-системы

В Минздраве заявили, что аптеки официально могут продавать экспресс-тесты для выявления коронавируса. Об сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Ляшко, частные лаборатории также могут закупать тест-системы, если они отвечают требованиям биологической безопасности и имеют право работать с возбудителем второго класса патогенности.

"В аптеках могут продаваться экспресс-тесты - это вопрос субъекта хозяйствования, который владеет аптекой", - заявил он.

Напомним, из-за отсутствия случаев коронавируса в Николаевской области проверили тесты, все они оказались отрицательными.

Также заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач заявил о выявленных нарушениях по ситуации с коронавирусом в Николаевской области. Ляшко надеется, что ситуация в регионе по количеству тестирований будет улучшаться.

Ранее и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин заявил, что протестировать на коронавирус всю страну технически практически невозможно.