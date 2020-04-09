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Минздрав: протестировать на коронавирус всю страну практически невозможно

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 09:55
Минздрав: протестировать на коронавирус всю страну практически невозможно
Фото: Игорь Кузин (РБК-Украина)

Для тестирования каждая страна выбирает свои диагностические клинические или лабораторные протоколы

Протестировать на коронавирус всю страну технически практически невозможно. Об этом заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Кузин заявил, что ни одна страна мира не обеспечивает массовое тестирование всех граждан.

"Поэтому такая обция пока не рассматривается и врядли будет применена. Прежде всего, потому, что это не является целесообразным. Технически, это почти невозможно сделать", - заявил он.

Как он сообщил, для тестирования каждая страна выбирает свои диагностические клинические или лабораторные протоколы.

"В соответствии с действующими протоколами, Украина тестирует и обеспечивает методом ПРЛ всех лиц, подпадающих под эпидемиологические, клинические критерии. Для тех людей, которые не подпадают под критерии, обследование возможно только в случае, если они являются контактными лицами", - заявил Кузин.

Напомним, по состоянию на 9 апреля в Украине 1892 зараженных коронавирусом. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Добавим, президенту Украины Владимиру Зеленскому делали тест на коронавирус.

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