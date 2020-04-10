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Феномен Николаевской области: в Минздраве заявили о выявленных нарушениях

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 10:05
Феномен Николаевской области: в Минздраве заявили о выявленных нарушениях
Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ляшко надеется, что ситуация в регионе с количеством тестов улучшится

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о выявленных нарушениях по ситуации с коронавирусом в Николаевской области. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко надеется, что ситуация в регионе с количеством тестов улучшится.

"Вчера мы с командой Минздрава посетили Николаевскую область, где рассматривали ситуацию отсутствия случаев коронавирусной болезни... отследили все алгоритмы от звонка пациента к семейному врачу. От отбора образцов до доставки образцов. Есть определенные проблемы в этом алгоритме. Определенные нарушения. Были даны рекомендации. Я думаю, что в ближайшее время ситуация в Николаевской области по количеству тестирований будет улучшаться", - заявил замминистра.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что коронавирусной инфекции в Николаевской области специалисты Министерства здравоохранения в результате проведенной спецоперации не нашли.

Как писало РБК-Украина, из-за отсутствия случаев коронавируса в Николаевской области перепроверили несколько тестов, все они оказались негативными.

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