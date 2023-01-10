У Мінюсті назвали найпопулярніші імена серед новонароджених у 2022 році

У 2022 році українці досить креативно підходило до вибору імен для свої дітей. Так, одну з дівчинок назвали Джевеліна, а хлопчика - Нектарій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства юстицій.
За даними відомства, у другому півріччі 2022 року найпопулярнішими жіночими іменами стали Анна, Анастасія, Вероніка, Софія, Олександра, Марія, Вікторія, Мілана, Соломія, Варвара, Єва.
А от хлопчиків найчастіше називали Артем, Дмитро, Іван, Максим, Михайло, Данило, Владислав, Олександр, Андрій.
Окрім цього серед жіночих імен є Мрія, Луна, Авіталь-Азаліна, Мєр'єла, Сладіслава, Квіта, Ульпана, Мантикора, Ніколоз, Русаліна, Юнія, Джавеліна.
Серед чоловічих - Іскандер, Воліслав, Марс, Велеслав, Ахіллес, Сармат, Світозар, Нимрод, Калеп, Ларс, Саркіс, Стиліан, Х'юго, Нікодим, Нектарій.
Раніше повідомлялось, що топ-категорії, в яких замовляли та купували українці до Нового року - це товари для дітей, автотовари, товари для активного відпочинку та туризму, будинки та саду.
Нагадаємо, у листопаді-грудні після скасування мита та ПДВ на ввезення в Україну завезли 2,16 млн штук електричних літій-іонних акумуляторів різного типу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.