У Мінюсті назвали найпопулярніші імена серед новонароджених у 2022 році

У 2022 році українці досить креативно підходило до вибору імен для свої дітей. Так, одну з дівчинок назвали Джевеліна, а хлопчика - Нектарій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства юстицій.

За даними відомства, у другому півріччі 2022 року найпопулярнішими жіночими іменами стали Анна, Анастасія, Вероніка, Софія, Олександра, Марія, Вікторія, Мілана, Соломія, Варвара, Єва.

Раніше повідомлялось, що топ-категорії, в яких замовляли та купували українці до Нового року - це товари для дітей, автотовари, товари для активного відпочинку та туризму, будинки та саду.

Нагадаємо, у листопаді-грудні після скасування мита та ПДВ на ввезення в Україну завезли 2,16 млн штук електричних літій-іонних акумуляторів різного типу.

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