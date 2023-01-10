В Минюсте назвали самые популярные имена среди новорожденных в 2022 году

В 2022 году украинцы достаточно креативно подходили к выбору имен для своих детей. Да, одну из девочек назвали Джевелина, а мальчика - Нектарий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства юстиций.

Кроме этого среди женских имен есть Мечта, Луна, Авиталь-Азалина, Мерьела, Сладислава, Квита, Ульпана, Мантикора, Николоз, Русалина, Юния, Джавелина.

А вот мальчиков чаще всего называли Артем, Дмитрий, Иван, Максим, Михаил, Даниил, Владислав, Александр, Андрей.

По данным ведомства, во втором полугодии 2022 года самыми популярными женскими именами стали Анна, Анастасия, Вероника, София, Александра, Мария, Виктория, Милана, Соломия, Варвара, Ева.

Ранее сообщалось, что топ-категории, в которых заказывали и покупали украинцы до Нового года – это товары для детей, автотовары, товары для активного отдыха и туризма, дома и сада.

Напомним, в ноябре-декабре после отмены пошлины и НДС на ввоз в Украину завезли 2,16 млн штук электрических литий-ионных аккумуляторов разного типа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.