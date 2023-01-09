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Товари для дітей та зарядні станції: що українці купують на свята

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Україна, Понеділок 09 січня 2023 15:48
Товари для дітей та зарядні станції: що українці купують на свята Фото: на свята українці купують іграшки та зарядні станції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Топ-категорії, в яких замовляли та купували українці до Нового року - це товари для дітей, автотовари, товари для активного відпочинку та туризму, будинки та саду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії "АЛЛО" .

Товари для дітей

Істотно зріс попит на товари для дітей: загалом у грудні 2022 року зростання у цій категорії – практично вдвічі порівняно з листопадом. Попит мали такі товари категорії:

  • - іграшковий транспорт - зростання у 3,7 раза;
  • - сюжетно-рольові ігрові набори - у 3,3 раза;
  • - м'які іграшки - у 2,6 раза;
  • - настільні ігри - у 2,5 раза;
  • - хобі та творчість - у 1,6 раза;
  • - ляльки - в 1,2 раза.

Автотовари

Автообладнання, моторні мастила та автоелектроніка - саме ці товари в категорії мали попит у споживачів напередодні Нового року. Обсяги продажів пуско-зарядних пристроїв зросли вдвічі, а моторних масел - у 1,6 раза, якщо порівнювати з листопадом 2022 року.

Активний відпочинок та туризм

Порівняно з листопадом 2022 року попит зріс практично вдвічі на тренажери та спортивний інвентар, а також велотовари. Також були популярними у грудні товари для спорту та догляду за собою.

Дім та сад

Зарядні станції та генератори - досі в топі продажів, попит на них у грошах порівняно з листопадом збільшився на 70% та 30% відповідно. Продаж товарів для будівництва та ремонту зріс у грошовому вимірі на 80%.

Товари для дому

У цій категорії клієнти вибирають та купують посуд, меблі, текстиль та декор для приміщень. А найбільший попит має інвентар для дому: ці товари демонструють найбільше зростання попиту - на 25%.

Нагадаємо, у листопаді-грудні після скасування мита та ПДВ на ввезення в Україну завезли 2,16 млн штук електричних літій-іонних акумуляторів різного типу .

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