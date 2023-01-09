ua ru
Пн, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Після скасування податків в Україну завезли більше 2 мільйонів різного типу акумуляторів

Новость на русском →
Україна, Понеділок 09 січня 2023 13:37
Після скасування податків в Україну завезли більше 2 мільйонів різного типу акумуляторів Фото: в Україну завезли 2 млн різного типу акумуляторів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Після скасування мита та ПДВ на ввезення в Україну завезли 2,16 млн штук електричних літій-іонних акумуляторів різного типу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена Комітету Верховної ради з питань фінансів податкової та митної політики Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними, загальна сума імпорту з 12 листопада по 31 грудня 2022 року склала 82,2 млн доларів. Надана пільга на ввезення склала 603 млн гривень.

За листопад було ввезено 266,5 тис. штук, за грудень 1,89 млн штук.

Водночас депутат зазначив: "Тут треба розуміти, що категорія дуже широка, від powerbank до EcoFlow".

Нагадаємо, в Україні 10 листопада, набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою скасовується ввізне мито на генератори, акумулятори та ще низку товарів.

Крім того, у грудні Верховна рада схвалила закони про сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України, які скасовують податки на імпорт генераторів та Starlink.

Читайте РБК-Україна в Google News
відключеня світла акумулятор
NEWS
Сирський побував під Бахмутом та Соледаром: Зеленський розкрив деталі
Сирський побував під Бахмутом та Соледаром: Зеленський розкрив деталі
DAILY
Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії
Юлія Акимовакоресподент Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії