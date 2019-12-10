В Минюсте разрабатывают мобильное приложение системы бесплатной правовой помощи

Заместитель министра юстиции Валерия Коломиец заявила, что в Минюсте начата работа над созданием мобильного приложения системы бесплатной правовой помощи. Об этом сообщает правительственный портал.

В частности, в приложении можно будет подать онлайн-заявку на получение правовой помощи.

"Онлайн подача заявлений на получение правовой помощи, отслеживание хода их рассмотрения, получение правовых консультаций в режиме реального времени - это позволит сделать услуги бесплатной правовой помощи максимально удобными и доступными для людей", - отметила замминистра.

Напомним, заместитель министра юстиции Валерия Коломиец заявила, что ведомство разработало законопроект об обязательном механизме оценки качества предоставляемой правовой помощи с использованием инструмента рецензирования "peer review".

Так, Кабмин предлагает Раде упростить доступ к бесплатной вторичной правовой помощи. Речь идет об упрощении доступа для социально-уязвимых категорий граждан.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце октября правовой комитет рекомендовал парламенту улучшить доступ осужденных к правовой помощи.