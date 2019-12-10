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В Минюсте анонсировали закон об оценке качества предоставленной правовой помощи

Новости » Политика     10.12.2019 - 15:09
В Минюсте анонсировали закон об оценке качества предоставленной правовой помощи
Фото: Валерия Коломиец (facebook.com Centre 4 Legal Aid)

Оценка будет проводиться с использованием инструмента рецензирования "peer review"

Заместитель министра юстиции Валерия Коломиец заявила, что ведомство разработало законопроект об обязательном механизме оценки качества предоставляемой правовой помощи с использованием инструмента рецензирования "peer review". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Она отметила, что Министерству юстиции удалось усовершенствовать работу адвокатов системы БПП, для которых расширен перечень оснований возмещения расходов на предоставление бесплатной правовой помощи.

"Разработан соответствующий проект закона, которым будет введен обязательный механизм оценки качества предоставляемой правовой помощи с использованием инструмента рецензирования - "peer review". На данный момент этот инструмент успешно пилотируется системой юридической помощи. Так, уже проведено 12 таких рецензирований "peer review", - говорится в сообщении.

Замминистра подчеркнула, что внедрение такой оценки будет способствовать повышению качества бесплатной правовой помощи.

"Начальный этап оценки, который внедрен на сегодня охватывает проверку качества предоставления бесплатной первичной правовой помощи по гражданским и административным делам. Результаты оценивания, а также уже наработанные рекомендации для повышения качества правовой помощи доводятся до работников системы и используются для повышения квалификации. Второй этап, недавно внедренный, касается проверки качества предоставления вторичной правовой помощи юристами системы по предоставлению БПП. Третий этап, который вскоре будет введен - это механизм "peer review" для адвокатов. Уверена, благодаря такому оценке качество БПП будет повышено в разы", - отметила Коломиец.

Напомним, Кабмин предлагает Раде упростить доступ к бесплатной вторичной правовой помощи.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце октября правовой комитет рекомендовал парламенту улучшить доступ осужденных к правовой помощи.

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