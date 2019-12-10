У Мін'юсті розробляють мобільний додаток системи безоплатної правової допомоги

Заступник міністра юстиції Валерія Коломієць заявила, що у Мін'юсті розпочато роботу над створенням мобільного додатка системи безоплатної правової допомоги. Про це повідомляє урядовий портал.

Зокрема, у додатку можна буде подати онлайн-заяву на отримання правової допомоги.

"Онлайн подача заяв на отримання правової допомоги, відстеження ходу їх розгляду, отримання правових консультацій у режимі реального часу - це дозволить зробити послуги безоплатної правової допомоги максимально зручними і доступними для людей", - зазначила заступник міністра.

Нагадаємо, заступник міністра юстиції Валерія Коломієць заявила, що відомство розробило законопроект про обов'язковий механізм оцінки якості наданої правової допомоги з використанням інструменту рецензування "peer review".

Так, Кабмін пропонує Раді спростити доступ до безоплатної вторинної правової допомоги. Йдеться про спрощення доступу для соціально-вразливих категорій громадян.

Як писало РБК-Україна раніше, у кінці жовтня правовий комітет рекомендував парламенту поліпшити доступ засуджених до правової допомоги.