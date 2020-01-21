В Минюсте рассказали, когда в Украине может заработать классический суд присяжных

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Минюст разработал два законопроекта, принятие которых обеспечит введение классического института присяжных

Министерство юстиции Украины заявляет, что классический суд присяжных может заработать в Украине с 2021 года. Об этом заявил замглавы ведомства Александр Банчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, Минюст разработал два законопроекта, принятие которых обеспечит введение в стране классического института присяжных. Так, документы были недавно зарегистрированы в парламенте.

"Один законопроект предусматривает внесение изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" по поводу формирования списка присяжных. Второй законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс и в закон о Государственном реестре избирателей. Надеемся, что уже в этом году предложенные изменения будут одобрены парламентом и вступят в силу в 2021 году", - сказал чиновник.

Законопроекты призваны обеспечить независимость присяжных от судьи на законодательном уровне, что позволит повысить качество и эффективность работы органов досудебного расследования и усилить состязательность сторон в процессе.

Согласно одному из проектов, суд присяжных будет осуществляться коллегией из 7 присяжных. Он будет заседать отдельно и выносить не приговор, а вердикт. Для этого присяжные должны ответить на следующие вопросы: было ли событие преступлением, виновен ли подсудимый в совершении преступления.

"Присяжных предлагают набирать по спискам избирателей. Сейчас перечень присяжных утверждают местные советы с согласия самих граждан, которые захотели стать присяжными. Именно по этой причине в Украине не хватает присяжных. Ко всему при таком порядке они были немотивированы, что приводило к откладыванию и срыву судебных процессов", - указано в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, что задача государства состоит в создании условия, чтобы эта обязанность была достаточно почетной, а ее выполнение возмещалось.

Напомним, в конце декабря Кабмин одобрил два законопроекта, регулирующих работу суда присяжных.

Как писало РБК-Украина, Конституционный суд Украины начал рассматривать соответствие Конституции закону №1008, которым вводится в действие судебная реформа президента Владимира Зеленского.