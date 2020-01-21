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У Мін'юсті розповіли, коли в Україні може запрацювати класичний суд присяжних

Новини » Політика     21.01.2020 - 17:54
У Мін'юсті розповіли, коли в Україні може запрацювати класичний суд присяжних
Ілюстративне фото (УНІАН)

Мін'юст розробив два законопроекти, ухвалення яких забезпечить запровадження класичного інституту присяжних

Міністерство юстиції України заявляє, що класичний суд присяжних може запрацювати в Україні з 2021 року. Про це заявив замглави відомства Олександр Банчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Зокрема, Мін'юст розробив два законопроекти, ухвалення яких забезпечить запровадження у країні класичного інституту присяжних. Так, документи були нещодавно зареєстровані у парламенті.

"Один законопроект передбачає внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" щодо формування списку присяжних. Другий законопроект передбачає внесення змін до Кримінального процесуального кодексу та до закону про Державний реєстр виборців. Сподіваємося, що вже цього року запропоновані зміни будуть схвалені парламентом та набудуть чинності у 2021 році", - сказав урядовець

Законопроекти покликані забезпечити незалежність присяжних від головуючого судді на законодавчому рівні, що дозволить підвищити якість та ефективність роботи органів досудового розслідування та посилити змагальність сторін у процесі.

Відповідно до одного із проектів, суд присяжних буде здійснюватися колегією із 7 присяжних. Він засідатиме окремо і виноситиме не вирок, а вердикт. Для цього присяжні мають відповісти на наступні питання: чи була подія злочином, чи винен підсудний у вчиненні злочину.

"Присяжних пропонують набирати за списками виборців. Зараз перелік присяжних затверджують місцеві ради за згодою самих громадян, які захотіли стати присяжними. Саме з цієї причини в Україні бракує присяжних. До всього за такого порядку вони були невмотивовані, що призводило до відкладання і зриву судових процесів", - вказано у повідомленні.

Крім того, підкреслюється, що завдання держави полягає у тому, щоб створити умови, аби обов’язок був достатньо почесним, а його виконання відшкодовувалося.

Нагадаємо, у кінці грудня Кабмін схвалив два законопроекти, які регулюватимуть роботу суду присяжних.

Як писало РБК-Україна, Конституційний суд України почав розглядати відповідність Конституції закону №1008, яким вводиться у дію судова реформа президента Володимира Зеленського.

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