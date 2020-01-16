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КСУ начал рассмотрение судебной реформы Зеленского

Новости » Политика     16.01.2020 - 12:08
КСУ начал рассмотрение судебной реформы Зеленского
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В КСУ начался процесс по рассмотрению конституционности реформы

Конституционный суд Украины начал рассматривать соответствие Конституции закона №1008, которым вводится в действие судебная реформа президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.

В частности, устные слушания в Большой палате КСУ начались в 11:40, материалы дела докладывает судья Петр Филюк.

Перед этим представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря заявила ходатайство о переносе заседания, так как, по ее словам, в секретариате Конституционного суда не разрешили представителям Рады ознакомиться с материалами конституционного производства.

"Ольга Владимировна, вы всегда идете на конфликт", - заявил ей в ответ глава КСУ Александр Тупицкий.

Он отметил, что Совгиря подала ходатайство об ознакомлении с материалами дела за день до заседания суда и оформила его ненадлежащим образом. Учитывая это, суд отказал ей в переносе дела.

Жалобу на конституционность судебной реформы Зеленского подал пленум Верховного суда.

Отметим, судебной реформой предусмотрено сокращение в 2 раза количества судей Верховного суда, сокращение их должностных окладов, а также переформатирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия.

Напомним, ранее Венецианская комиссия рекомендовала отменить судебную реформу Зеленского.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийКонституционный суд УкраиныСудебная реформа
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