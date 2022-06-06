В Украине создали лагерь для российских военнопленных

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, в Украине был создан лагерь для русских военнопленных, где находятся лица, которые не имеют перспективы скорого обмена.

"Только что захваченных же военнопленных или тех, которые планируются к обмену, размещают в учреждениях исполнения наказаний Минюста практически по всей территории Украины", - добавил министр.

Как отметил Малюська, задачей минимум для Украины, является содержание военнопленных в таких условиях, чтобы нашу страну не смогли обвинить в жестоком обращении или же военных преступлениях, поскольку военнопленные, это, в первую очередь, обменный фонд, который поможет освободить наших бойцов.

"Что же касается содержания в России наших военных, - условия отличаются. В отношении некоторых обеспечивается стабильно нейтральное отношение. К некоторым же есть случаи применения и пытки, и ненадлежащего содержания. В таких кейсах необходимо реагировать и начинать уголовные производства по данным фактам", - добавил Малюська.