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В Украине создали лагерь для российских военнопленных

Фото: в Минюсте рассказали о содержании российских военнопленных (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В вопросе о содержании российских военнопленных, в Украине придерживаются Женевской конвенции. Их обеспечивают питание, средствами гигиены и медицинской помощью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерство юстиции Украины.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, в Украине был создан лагерь для русских военнопленных, где находятся лица, которые не имеют перспективы скорого обмена.

"Только что захваченных же военнопленных или тех, которые планируются к обмену, размещают в учреждениях исполнения наказаний Минюста практически по всей территории Украины", - добавил министр.

Как отметил Малюська, задачей минимум для Украины, является содержание военнопленных в таких условиях, чтобы нашу страну не смогли обвинить в жестоком обращении или же военных преступлениях, поскольку военнопленные, это, в первую очередь, обменный фонд, который поможет освободить наших бойцов.

"Что же касается содержания в России наших военных, - условия отличаются. В отношении некоторых обеспечивается стабильно нейтральное отношение. К некоторым же есть случаи применения и пытки, и ненадлежащего содержания. В таких кейсах необходимо реагировать и начинать уголовные производства по данным фактам", - добавил Малюська.

Напомним, РБК-Украина писало о потерях России в войне против Украины по состоянию на 6 июня.

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