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В Україні створили табір для російських військовополонених

Фото: в Мін'юсті розповіли про утримування російських військовополонених (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У питанні щодо утримання російських військовополонених, в Україні дотримуються Женевської конвенції. Їх забезпечують харчування, засобами гігієни та медичною допомогою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерство юстиції України.

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, в Україні було створено табір для російських військовополонених, де перебувають особи, які наразі не мають перспективи швидкого обміну.

"Щойно захоплених же військовополонених або тих, які плануються до обміну, розміщують в установах виконання покарань Мін’юсту практично по усій території України", - додав міністр.

Як відзначив Малюська, завданням мінімум для України є, утримування військовополонених у таких умовах, аби нашу країну не змогли звинуватити у катуваннях або ж воєнних злочинах, оскільки військовополонені, це, в першу чергу, обмінний фонд, який допоможе звільнити наших бійців.

"Що ж до утримання в Росії наших військових, - умови відрізняються. Відносно декого забезпечується стабільно нейтральне ставлення. До декого ж є випадки застосування і катування, і неналежного утримання. У таких кейсах необхідно реагувати і починати кримінальні провадження за даними фактами", - додав Малюська.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про втрати Росії у війні проти України станом на 6 червня.

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