UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Минюсте рассказали о новом механизме конфискации имущества коллаборантов

Фото: министр юстиции Украины Денис Малюська (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Украине будет запущен новый механизм конфискации имущества политиков, чиновников или богатых людей, которые стали коллаборантами, работали на РФ, или являются российскими чиновниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра юстиции Украины Дениса Малюська в эфире телемарафона.

"Сначала СНБО будет применять санкции к определенному кругу субъектов, которые угрожают территориальной целостности и безопасности нашего государства", - отметил Малюська.

В отношении таких лиц собирается доказательная база по их сотрудничеству с Россией или поддержке российской агрессии. После этого Министерство юстиции подает документы в Высший антикоррупционный суд (ВАКС), где рассмотрение дела займет не более 5 рабочих дней.

После вступления в силу решения Высшего антикоррупционного суда имущество будет переходить в доход Украины.

Напомним, Малюська рассказал, сколько ежемесячно Украина тратит на содержание одного военнопленного.

Мы также писали о том, что Минфин Германии выступил против конфискации активов российских олигархов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство юстиции УкраиныДенис Малюська