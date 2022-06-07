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В Минюсте рассказали, сколько ежемесячно тратится на содержание одного военнопленного

Новина українською →
Вторник 07 июня 2022 07:02
В Минюсте рассказали, сколько ежемесячно тратится на содержание одного военнопленного Фото: российские военнопленные (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Ежемесячно для содержания одного российского военнопленного необходимо 3 тысячи гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра юстиции Украины Дениса Малюська.

Данная сумма тратится на питание, одежду, средства гигиены и коммунальные платежи. Кроме того, деньги идут на расходы на медицинское оборудование, лекарства и зарплату персонала.

"Такие расходы оправданы, ведь условия содержания военнопленных должны соответствовать Женевской конвенции. Полный доступ к таким лицам имеют и представители Красного Креста", - заявил Малюська.

Он также отметил, что задача минимум - содержать российских военнопленных в таких условиях, чтобы потом никто не говорил, что их пытают и совершают над ними военные преступления.

"Российские военнопленные - это, в первую очередь, обменный фонд, чтобы освободить наших украинских защитников из вражеского плена", - подчеркнул министр.

Напомним, для российских военнопленных в Украине создали лагерь, в котором находятся лица, которых не скоро будут обменивать.

Ранее Денис Малюська рассказал о том, что в Украине будут отбирать имущество у тех, кто поддерживал российскую агрессию или сотрудничал с оккупантами.

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