Только добровольно. Минфин Германии против конфискации активов российских олигархов

Германия против принудительного изъятия в пользу Украины имущества российских олигархов, попавших под западные санкции. Необходимо убедить россиян в том, чтобы они сделали это добровольно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минфина Германии Кристиана Линднера в интервью FT.

Он подчеркнул, Германия открыта к предложениям Евросоюза по изъятию российских государственных активов в пользу Украины, однако считает слишком серьезными сложности, которыми грозит конфискация собственности россиян.

"Страны, в основе устройства которых лежит верховенство закона, гарантируют неприкосновенность частной собственности. Связанные с конфискацией сложности очень велики. Российских бизнесменов следует убеждать внести вклад в выплату репараций Украине на добровольной основе. По этому поводу необходимо провести политическую дискуссию, в которой я хотел бы принять участие", - отметил Линднер.

Напомним, после вторжения России в Украину во всем мире начали замораживать и арестовывать российские активы и имущество, западные страны рассматривают возможность их конфискации для финансирования восстановления Украины.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский предложил создать механизм конфискации замороженных активов России, деньги с которых бы шли на компенсации тем, кто пострадал от российской агрессии.

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