У Мін'юсті розповіли про новий механізм конфіскації майна колаборантів
В Україні буде запущений новий механізм конфіскації майна політиків, чиновників або багатих людей, які стали колаборантами, працювали на РФ, або є російськими чиновниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра юстиції України Дениса Малюська в ефірі телемарафону.
"Спочатку РНБО застосовуватиме санкції до певного кола суб'єктів, які загрожують територіальній цілісності та безпеці нашої держави", - зазначив Малюська.
Щодо таких осіб збирається доказова база щодо їх співпраці з Росією або підтримки російської агресії. Після цього Міністерство юстиції подає документи до Вищого антикорупційного суду (ВАКС), де розгляд справи займе не більше 5 робочих днів.
Після набрання чинності рішенням Вищого антикорупційного суду майно переходитиме в дохід України.
Нагадаємо, Малюська розповів, скільки щомісяця Україна витрачає на утримання одного військовополоненого.
Ми також писали про те, що Мінфін Німеччини виступив проти конфіскації активів російських олігархів.
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