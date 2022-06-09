У Мін'юсті розповіли про новий механізм конфіскації майна колаборантів

В Україні буде запущений новий механізм конфіскації майна політиків, чиновників або багатих людей, які стали колаборантами, працювали на РФ, або є російськими чиновниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра юстиції України Дениса Малюська в ефірі телемарафону.