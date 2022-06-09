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У Мін'юсті розповіли про новий механізм конфіскації майна колаборантів

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Четвер 09 червня 2022 03:01
У Мін'юсті розповіли про новий механізм конфіскації майна колаборантів Фото: міністр юстиції України Денис Малюська (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

В Україні буде запущений новий механізм конфіскації майна політиків, чиновників або багатих людей, які стали колаборантами, працювали на РФ, або є російськими чиновниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра юстиції України Дениса Малюська в ефірі телемарафону.

"Спочатку РНБО застосовуватиме санкції до певного кола суб'єктів, які загрожують територіальній цілісності та безпеці нашої держави", - зазначив Малюська.

Щодо таких осіб збирається доказова база щодо їх співпраці з Росією або підтримки російської агресії. Після цього Міністерство юстиції подає документи до Вищого антикорупційного суду (ВАКС), де розгляд справи займе не більше 5 робочих днів.

Після набрання чинності рішенням Вищого антикорупційного суду майно переходитиме в дохід України.

Нагадаємо, Малюська розповів, скільки щомісяця Україна витрачає на утримання одного військовополоненого.

Ми також писали про те, що Мінфін Німеччини виступив проти конфіскації активів російських олігархів.

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Міністерство юстиції України Денис Малюська
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