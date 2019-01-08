У Мін'юсті оцінили можливість звільнення українських моряків після рішення ЄСПЛ

Фото: Іван Ліщина (facebook.com minjust.official)

Судове рішення ЄСПЛ у справі українських моряків може містити вказівку про звільнення українців

Шанс, що Росія виконає можливе рішення Європейського суду з прав людини на користь України у справі захоплення українських моряків, досить високий. Про це заявив уповноважений Міністерства юстиції України з питань ЄСПЛ Іван Ліщина, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Радіо НВ

"(Комітет міністрів Ради Європи, - ред) вже має досить значний досвід роботи з країнами, які вважають себе імперськими або такими, для яких рішення Європейського суду (з прав людини, - ред.) не є обов'язковим або важливим. Мені здається, шанс на те, що Росія зрештою виконає рішення Європейського суду (з прав людини, - ред.), досить високий", - сказав він.

Ліщина зазначив, що судове рішення ЄСПЛ у справі українських моряків може містити вказівку про звільнення українців.

"Частіше Європейський суд (із прав людини, - ред.) просто встановлює порушення, а, власне, які безпосередні заходи індивідуального характеру потрібно зробити, для того щоб виконати рішення, встановлює Комітет міністрів Ради Європи", - повідомив він.

Нагадаємо, голова Групи дружби з Україною в парламенті Великобританії Джон Віттінгдейл відправив лист зі словами підтримки українським морякам, захоплених Росією в районі Керченської протоки.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін сподівається, що військовополонених моряків, утримуваних в Російській Федерації, вдасться звільнити до виборів