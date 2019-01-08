Британский депутат написал письмо задержанным РФ украинским морякам

Фото: Джон Виттингдейл (uacrisis.org)

В письме депутат написал, что поддерживает украинских моряков

Глава Группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании Джон Виттингдейл отправил письмо со словами поддержки украинским морякам, захваченным Россией в районе Керченского пролива. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter посольства Украины в Великобритании.

"Мы благодарны Джону Виттингдейлу, который от имени Группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании прислал письма поддержки капитанам и экипажам трех украинских кораблей, захваченных Россией в результате акта агрессии 25 ноября 2018 года", - говорится в сообщении.

Посольство Украины в Великобритании опубликовало одно из таких писем в посте.

"Дорогой капитан! От имени Группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании хочу пожелать вам и вашему экипажу всего самого наилучшего в 2019 году. Я очень надеюсь, что в ближайшем будущем вы вернетесь домой к своим семьям. Я также буду рад однажды провести вам экскурсию парламентом Британии и пригласить вас на стакан пива! Будьте сильными!" - написал Виттингдейл.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин надеется, что военнопленных моряков, удерживаемых в Российской Федерации, удастся освободить до выборов.

Напомним, в ноябре 2018 года Россия атаковала украинские корабли в районе Керченского пролива. В результате агрессии РФ были захвачены три украинских судна и 24 украинских моряка. Сейчас все они признали себя военнопленными. Тогда как, в РФ заявили, что они нарушили правила прохождения через Керченский пролив.