В Минюсте объяснили, почему одиозные судьи остаются на должностях

Фото: Денис Малюська (РБК-Украина)

Вопрос сохранения во власти одиозных судей находится больше в политической плоскости, а не юридической и законодательной. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, некоторые из таких судей удобны для власти.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Именем Украины: как скандальные судьи возвращаются на должности".

По словам Малюськи, только в 2019-2020 году за грубые дисциплинарные проступки были уволены 73 судьи.

"Механизмы есть, но мое субъективное мнение, что есть определенная категория судей, которые являются и влиятельными и "удобными" для тех, кто принимает решения (во власти, - ред.)", - добавил министр юстиции.

В то же время член Общественного совета добропорядочности (вспомогательный орган, помогающий "отсеивать" недобропорядочных судей из судебной системы, - ред.), юрист Роман Куйбида не считает, что Высший совет правосудия может эффективно очищать судебную власть.

"Система сама себя не будет очищать, кроме тех случаев, когда она делегирует в руководство этих органов (Высший совет правосудия и Высшая квалифкомиссия судей, - ред.) "агентов изменений". А сейчас там люди, которые фактически просто пытаются сохранить и "законсервировать" текущую ситуацию и самим сохраниться на должностях", - сказал он.

Напомним, в середине июля НАБУ сообщило о подозрении в попытке захвата власти главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку, а также другим судьям ОАСК. При этом Вовк подозрение не получил, а Высший совет правосудия отказался отстранить его из-за того, что тот якобы не получил статус подозреваемого. В итоге Высший антикоррупционный суд продлил срок расследования дела на 6 месяцев.

Также РБК-Украина писало, что Минюст подал жалобу на судью Печерского райсуда Киева Сергея Вовка, который принял решение по делу ПриватБанка.