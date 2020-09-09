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Дело ПриватБанка: Малюська подал жалобу на судью Вовка

Киев, Среда 09 сентября 2020 04:05
Дело ПриватБанка: Малюська подал жалобу на судью Вовка
Фото: Сергей Вовк (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Министерство юстиции Украины подало жалобу на судью Печерского райсуда Киева Сергея Вовка, который принял решение по делу ПриватБанка. Он постановил взыскать почти 10 млрд гривен в пользу компаний братьев Суркисов.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

Жалобу относительно судьи Вовка направили в Высший совет правосудия.

"Судья Вовк именем Украины постановил по сути украсть 10 млрд гривен. Его решение станет или началом возрождения судебной власти, если удастся на постановление отреагировать надлежащим образом, по всей строгости закона. Ну или наоборот, символом тотального краха, если должной реакции не будет", - написал Малюська.

Министр также сообщил, что на постановление была подана апелляционная жалоба.

Ранее Малюська заявлял, что намерен просить Высший совет правосудия привлечь к отвественности судью Вовка.

Напомним, в среду, 2 августа, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов, к государственному "ПриватБанку"

Правительство не соглашается с решением суда. В Министерстве финансов заявляли, что готовят аппеляцию.

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