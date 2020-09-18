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ВАКС продлил расследование дела "пленок Вовка"

Киев, Пятница 18 сентября 2020 21:06
ВАКС продлил расследование дела "пленок Вовка"
Фото: ВАКС (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил сроки расследования дела по подозрению главы и судей Окружного административного суда Киева. Расследование продлено на 6 месяцев - до 17 января 2021 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Как отметили в НАБУ, таким решением суд подтвердил статус подозреваемых в данном деле, в том числе и главы ОАСК Павла Вовка.

Напомним, НАБУ инкриминирует судьям ОАСК захват власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия.

Как писало РБК-Украина, Вовку сообщили о подозрении еще в середине июля, однако сам он отрицает, что получал подозрение, поскольку был в отпуске.

Сообщалось, что Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от занимаемой должности, поскольку он так и не получил статус подозреваемого.

Позже ВСП отказался отстранить еще пятерых судей ОАСК - Владимира Келеберду, Евгения Аблова, Игорю Качуру, Алексея Огурцова и Игоря Погрибниченко.

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Новости Украины Общество Вовкантикоррупционный суд
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