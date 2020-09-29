У Мін'юсті пояснили, чому одіозні судді залишаються на посадах

Фото: Денис Малюська (РБК-Україна)

Питання збереження у владі одіозних суддів знаходиться більше в політичній площині, а не юридичної і законодавчої. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, деякі з таких суддів зручні для влади.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Іменем України: як скандальні судді повертаються на посади".

За словами Малюськи, тільки в 2019-2020 році за грубі дисциплінарні проступки були звільнені 73 судді.

"Механізми є, але моя суб'єктивна думка, що є певна категорія суддів, які є впливовими і "зручними" для тих, хто приймає рішення (у влади, - ред.)", - додав міністр юстиції.

У той же час член Громадської ради доброчесності (допоміжний орган, який допомагає "відсіювати" недоброчесних суддів судової системи, - ред.), юрист Роман Куйбіда не вважає, що Вища рада правосуддя може ефективно очищати судову владу.

"Система сама себе не буде очищати, крім тих випадків, коли вона делегує в керівництво цих органів (Вища рада юстиції і Вища кваліфкомісія суддів, - ред.) "агентів змін". А зараз там люди, які фактично просто намагаються зберегти і "законсервувати" поточну ситуацію і самим зберегтися на посадах", - сказав він.

Нагадаємо, в середині липня НАБУ повідомило про підозру у спробі захоплення влади голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку, а також іншим суддям ОАСК. При цьому Вовк підозру не отримав, а Вища рада правосуддя відмовилася усунути його через те, що той нібито не отримав статус підозрюваного. У підсумку Вищий антикорупційний суд продовжив термін розслідування справи на 6 місяців.

Також РБК-Україна писало, що Мін'юст подав скаргу на суддю Печерського райсуду Києва Сергія Вовка, який прийняв рішення по справі ПриватБанку.