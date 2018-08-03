У Мінюсті розповіли про статистику розлучень після послуги "Шлюб за добу"

Зокрема, з 38 444 пар, які одружились за добу, розлучилось лише 615

Заступник міністра юстиції з питань держреєстрації Олена Сукманова заявила, що пари, які одружилися з допомогою послуги "Шлюб за добу", розлучаються рідше ніж ті, які одружувалися звичним способом і перед шлюбом мали місяць на роздуми. Про це повідомляє прес-служба Мінюсту.

Сукманова зазначила, що за період функціонування послуги - з липня 2016 по липень 2018 року – була зібрана статистика. Зокрема, виявилось, що відсоток розлучень серед пар, які одружилися стандартним способом складає 1,9%, а серед тих, хто одружився за добу - 1,6%. Замміністра додала, що з 38 444 пар, які одружились за добу, розлучилось лише 615.

"Думаю ці показники - найкраща відповідь усім скептикам, які критикували Мін’юст за впровадження такої послуги, аргументуючи тим, що швидкі шлюби будуть так само швидко й розпадатись", - сказала чиновниця Мінюсту.

У Мінюсті зазначили, що найпопулярнішою ця послуга є у Києві - майже 7 тисяч одружень, Одесі - майже 6 тисяч одружень, Маріуполі - понад 2,6 тисяч, Львові - 2,5 тисяч, Сєвєродонецьку - понад 2 тисячі, Харкові - 1,8 тисяч, Чернівцях - 1,2 тисяч одружень.

Нагадаємо, минулого року голова міністерства Павел Петренко зазначив, що зареєструвати "Шлюб за добу" можна більш ніж у 20 містах України.