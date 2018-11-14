В Україні ще в п'яти містах будуть реєструвати шлюб за добу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Шлюб за добу буду реєструвати в Бердичеві, Новоград-Волинському, Калуші, Шостці та Корюківці

Кабінет міністрів України прийняв рішення про поширення пілотного проекту щодо реєстрації шлюбу у скорочені терміни ще на п'ять міст. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Згідно з рішенням уряду, зареєструвати шлюб у скорочені терміни в обраному заявниками місці можна буде ще й у Бердичеві, Новоград-Волинському, Калуші, Шостці та Корюківці. У Кабміні зазначили, що сьогодні проект реалізується в 67 населених пунктах, даною послугою скористалися понад 47 тисяч пар.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, в серпні в Мін'юсті розповіли про статистику розлучень після послуги "Шлюб за добу". За словами заступника міністра з питань державної реєстрації Олени Сукманової, пари, які одружилися за допомогою цієї послуги, розлучаються рідше, ніж ті, що одружилися звичним способом і перед шлюбом мали місяць на роздуми. За два роки з 38 444 пар, які одружилися за добу, розлучилися лише 615.

Зазначимо, Мін'юст запустив проект швидкої реєстрації шлюбу в Києві в серпні 2016 року.