У Мін'юсті назвали кількість населених пунктів, де можна оформити шлюб за добу

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

За два роки цією послугою в Україні скористались майже 50 тис. молодят

В Україні проект "Шлюб за добу" на сьогодні доступний у у 67 населених пунктах. Про це сказав міністр юстиції Павло Петренко, інформує РБК-Україна із посиланням на прес-службу Мін'юсту.

Петренко додав, що важливою ознакою проекту є те що він доступний не лише у великих містах, а й містечках та навіть селах.

"За 2 роки з моменту запуску цієї ініціативи вже майже 50 тисяч молодят скористалися можливістю одружитися за спрощеною процедурою", - зазначив Петренко.

Міністр додав, що попередня процедура, коли доводилося чекати розпису протягом 30 днів, створювала зайві бюрократичні процедури та корупційні ризики.

Нагадаємо, 14 листопада 2018 Кабінет міністрів України прийняв рішення про поширення пілотного проекту щодо реєстрації шлюбу у скорочені терміни ще на п'ять міст. Тепер оформити шлюб за добу можна буде у Бердичеві, Новоград-Волинському, Калуші, Шостці та Корюківці.