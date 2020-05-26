ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Минюсте напомнили, когда завершается срок подачи ежегодных деклараций

Новости » Политика     26.05.2020 - 13:32
В Минюсте напомнили, когда завершается срок подачи ежегодных деклараций
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

В последние дни перед завершением очередного этапа е-декларирования могут возникать технические сбои в работе вебсайта НАПК

В Министерстве юстиции напомнили, что срок подачи ежегодных деклараций завершается 31 мая. Минюст рекомендует не откладывать предоставление электронной декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, до последнего дня.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции напоминает, что 31 мая 2020 года завершается срок подачи ежегодных деклараций и деклараций после увольнения за 2019 год лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, который был продлен законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

В Минюсте подчеркнули, что в последние дни перед завершением очередного этапа электронного декларирования, в связи с большой нагрузкой на систему, могут возникать технические сбои в работе веб-сайта Национального агентства.

"Исходя из вышеизложенного, рекомендуем не откладывать представление электронной декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в последний день", - отмечается в сообщении.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции информирует, что декларации чиновников, которые будут представлены в Реестр последними, будут проверяться в первую очередь.

Как писало РБК-Украина, НАПК начинает проверку деклараций по новому порядку - с деклараций президентов, премьеров и министров.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Министерство юстиции УкраиныДекларации о доходах
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь