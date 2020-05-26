В Минюсте напомнили, когда завершается срок подачи ежегодных деклараций

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

В последние дни перед завершением очередного этапа е-декларирования могут возникать технические сбои в работе вебсайта НАПК

В Министерстве юстиции напомнили, что срок подачи ежегодных деклараций завершается 31 мая. Минюст рекомендует не откладывать предоставление электронной декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, до последнего дня.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции напоминает, что 31 мая 2020 года завершается срок подачи ежегодных деклараций и деклараций после увольнения за 2019 год лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, который был продлен законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

В Минюсте подчеркнули, что в последние дни перед завершением очередного этапа электронного декларирования, в связи с большой нагрузкой на систему, могут возникать технические сбои в работе веб-сайта Национального агентства.

"Исходя из вышеизложенного, рекомендуем не откладывать представление электронной декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в последний день", - отмечается в сообщении.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции информирует, что декларации чиновников, которые будут представлены в Реестр последними, будут проверяться в первую очередь.

Как писало РБК-Украина, НАПК начинает проверку деклараций по новому порядку - с деклараций президентов, премьеров и министров.

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Автор: Юлия Струк