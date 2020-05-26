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У Мін'юсті нагадали, коли завершується термін подання щорічних декларацій

Новини » Політика     26.05.2020 - 13:32
У Мін'юсті нагадали, коли завершується термін подання щорічних декларацій
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

В останні дні перед завершенням чергового етапу е-декларування можуть виникати технічні збої у роботі вебсайту НАЗК

У Міністерстві юстиції нагадали, що термін подання щорічних декларацій завершується 31 травня. Мін'юст рекомендує не відкладати подання електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, до останнього дня.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

"Відділ з питань запобігання та виявлення корупції нагадує, що 31 травня 2020 року завершується термін подання щорічних декларацій та декларацій після звільнення за 2019 рік особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, який було продовжено законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

У Мін'юсті підкреслили, що в останні дні перед завершенням чергового етапу електронного декларування, у зв’язку з великим навантаженням на систему, можуть виникати технічні збої у роботі вебсайту Національного агентства.

"Виходячи з вищевикладеного, рекомендуємо не відкладати подання електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, до останнього дня", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції інформує, що декларації високопосадовців, які будуть подані до Реєстру останніми, перевірятимуться у першу чергу.

Як писало РБК-Україна, НАЗК починає перевірку декларацій по новому порядку - з декларацій президентів, прем'єрів і міністрів.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Міністерство юстиції УкраїниДекларації про доходи
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