Минюст зарегистрировал партию Вакарчука

Сегодня Министерство юстиции Украины зарегистрировало партию "Голос", с которой украинский исполнитель Святослав Вакарчук собирается идти на парламентские выборы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook партии.

Как сообщается, партия была создана на основе политической партии, которую зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы.

"Мы понимали, что времени у нас будет немного и мы можем не успеть самостоятельно зарегистрировать свою партию. Поэтому наши партнеры с малого и среднего бизнеса позволили нам использовать свою партию, которую они зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы. Мы перерегистрировали ее в партию "Голос" и идем на выборы", - заявила руководитель штаба партии Юлия Клименко.

Отметим, парламентские выборы в Украине пройдут досрочно. Дата выборов в Верховную раду IX созыва может быть назначена на 21 июля 2019 года. По результатам консультаций глав фракций парламента с президентом, вице-спикер парламента Ирина Геращенко озвучила еще одну возможную дату - 28 июля.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 16 мая лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук представил партию "Голос", с которой он пойдет на парламентские выборы.

Также лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что его партию финансируют бизнесмены, которым далеко до олигархов, и он сам.